Тимошенко рада, что смогла подложить свинью Фирташу и его покровителям

Окружной административный суд Киева запретил Национальному банку Украины перечислять три млрд. грн. коммерческому банку «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сегодня окружной административный суд города Киева вынес решение, удовлетворив иск правительства, и запретил Национальному банку перечислять 3 млрд. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр сообщила, что решение о запрете Нацбанку перечислять средства банку «Надра» продолжится до рассмотрения дела по сути.

«Господин ФИРТАШ со своими высокодолжностными покровителями немножко отдохнет перед тем, как получить такие огромные государственные средства, которые предназначены для поддержки страны в кризисной ситуации, а не для поддержки тех, кто лишился газового бизнеса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 21 января заявила, что Национальный банк Украины 20 января принял решение об очередном рефинансировании банка «Надра», в соответствии с которым этому коммерческому банку должно быть выделено 3 млрд. грн.

Премьер-министр Украины также сообщила, что правительство намерено обратиться в суд с требованием о запрете НБУ перечислять эти средства на счет банка «Надра».