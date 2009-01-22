Регионалы требуют от Медведько «выбить» из Тимошенко газовые контракты

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Ирина ГОРИНА направила депутатское обращение к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием вытребовать у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО газовые контракты, подписанные в России 19 января.

Обращение подготовлено депутатом в связи с информацией, которую, ссылаясь на тексты этих контрактов, обнародовал сегодня на брифинге в УНИАН народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Юрий БОЙКО, сообщили в УНИАН пресс-службе Партии регионов.

В сообщении отмечается, что Ю.БОЙКО привел конкретные цифры, которые доказывают, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО нанесло Украине большие убытки, пойдя на беспрецедентно невыгодные для Украины условия поставок российского газа.

Как сообщалось, Ю.БОЙКО сегодня на пресс-конференции обнародовал «газовые» контракты, подписанные между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 10 января с. г.

В частности, Ю.БОЙКО отметил, что в формуле базовой ценой при расчетах является цена 450 долл. за тыс. куб. м. «Такая цена действительно действует в Германии, Чехии, Австрии. Но Германия находится на расстоянии, примерно, 2 200 км. То есть, нам дали базовую цену 450 долларов, без учета того, что газ проходит через Украину, Словакию, Чехию и в Германию и стоимость этого транзита составляет примерно 85 долларов, исходя из транзитных ставок действующих в Чехии, Словакии и нашей стране, даже по 1,7 доллара. То есть, забыли просто отминусовать от 450 долларов 85 долларов транзита», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «в итоге, исходная стоимость газа для нас получается выше, без учета транзита, чем для стран Европейского Союза».

«Но самое страшное, что мы эту формулу, ущербную для нашей страны, заложили на десять лет вперед. И мы все десять лет будем получать газ дороже, чем его получают страны Европейского союза», – сказал Ю.БОЙКО.

Вместе с тем, он отметил, что изменились и условия оплаты. «Если раньше мы платили по истечении месяца, то сегодня условия существенно ужесточены. Если до 7 числа месяца последующего после поступления газа в страну мы не рассчитаемся за газ, то в следующем месяце нас переводят уже на предоплату… Это беспрецедентный случай. Ни одна страна Европейского Союза, ни одна компания, работающая с «Газпромом», не имеет подобного пункта, не имеет подобных условий», – отметил Ю.БОЙКО.

Также Ю.БОЙКО отметил, что «льготные условия по транзиту, данные компанией «Нафтогаз Украины» в этом году (сохранение ставки транзита на уровне 1,7 долл. за тыс. куб. м – УНИАН), тоже являются потерей для нашей экономики, причем потерей в размере около 3 млрд. долл. недополученной выручки».

«Исходя из всего сказанного, представлять какой-то победой подписанный контракт, является чудовищной ложью и обманом нашего народа», – сказал он.