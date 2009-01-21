Тимошенко: СНБО надо было проводить, когда был кризис

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины не может отменить газовые договоренности Украины и России.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в прямом эфире телеканала «1+1».

«Категорически нет. Совет национальной безопасности и обороны нужно было проводить тогда, когда кризис был, а лучше его не создавать тем, кто проводит Совет нацбезопасности. А когда кризис завершен, и сегодня все премьер-министры ключевых стран Европы поблагодарили правительство и Украину за то, что мы успешно завершили все эти проблемы и заключили успешные соглашения, после этого Совет нацбезопасности собирать не нужно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, на замечание о том, что разведка Чехии не исключает возможного повторения ситуации с транзитом газа, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Я не знаю, что говорит разведка Чехии. Я читаю материалы только разведки Украины».

Как сообщал УНИАН, 23 января состоится закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться вопрос газового кризиса.