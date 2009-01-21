Тимошенко сегодня весь вечер проведет «в телевизоре»

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в программе „ТСН” на канале „1+1”. Эфир программы начнется в 19.30.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, в 21.00 Ю.ТИМОШЕНКО станет гостем программы „Час” на “5-м канале”.

Темы программ: газовые отношения с Россией, внутреннее экономическое положение.

Кроме того, сегодня первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ приглашен на программу „Точка зрения” (”Первый канал”), которая начнется в 18.15.