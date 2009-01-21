Ющенко выслушает шефа СБУ и генпрокурора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня заслушает доклад сопредседателей Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня Президент проведет совещание относительно ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины.

Кроме того, сегодня В.ЮЩЕНКО примет вверительные грамоты от послов Молдовы, Португалии и Швеции.