Ющенко выслушает шефа СБУ и генпрокурора
09:57, 21 января 2009Политика
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Президент проведет совещание
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня заслушает доклад сопредседателей Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня Президент проведет совещание относительно ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины.
Кроме того, сегодня В.ЮЩЕНКО примет вверительные грамоты от послов Молдовы, Португалии и Швеции.
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