Кто "раскачивает лодку" в Севастополе?

Севастопольская городская государственная администрация не допустит обострения общественно-политической ситуации в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава исполнительной власти города Сергей КУНИЦЫН, комментируя состоявшиеся вчера пикеты у горадминистрации и горсовета общей численностью около 1 тыс. человек (одна группа пикетчиков высказывала поддержку горсовету, другая требовала «прекратить нападки на администрацию». Столкновений не произошло, однако в результате акций более чем на полчаса было перекрыто движение транспорта по улице Ленина).

С.КУНИЦЫН считает, что подобные инциденты недопустимы, но в нынешней ситуации, к сожалению, неизбежны.

«Нападки на администрацию, причем на всех уровнях: от уличных митингов, до разборок в сессионных залах - самые настоящие провокации, направленные на подрыв государственной идеи в Севастополе», - отметил он. По мнению главы города, «эти люди сознательно «раскачивают лодку», забывая о том, что «посеявший ветер, пожнет бурю».

«Цель всех этих фальсифицированных докладов, оскорбительных заявлений и громких обращений - дестабилизация нашего региона», - подчеркнул С.КУНИЦЫН (Очевидно, имеется ввиду предварительный отчет ВСК в Верховной Раде Украины о ситуации в Севастополе, с которым 16 января выступил ее председатель народный депутат Украины Иван ВЕРНИДУБОВ, а также сегодняшнее обращение горсовета Севастополя в поддержку решения Верховной Рады Украины, принятого по данному отчету - УНИАН).

С.КУНИЦЫН заявил, что «городская администрация не допустит обострения общественно-политической ситуации в Севастополе».

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада по результатам предварительного отчета ВСК по вопросам выяснения обстоятельств относительно нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской городской государственной администрацией и Севастопольским городским советом рекомендовала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выполнить решение Севастопольского горсовета о выражении недоверия председателю Севастопольской горгосадминистрации С.КУНИЦЫНУ.