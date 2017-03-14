В СБУ прокомментировали ситуацию в Кривом Торце: разгона блокадчиков не увидели (видео)

"По поводу разгона: я не видел такого, чтобы кто-то кого-то там разгонял. Были задержаны люди, с ними была проведена работа и их отпустили", - заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, находясь с визитом в Ужгороде.

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Он подчеркнул, что никто никого не побил, настолько ему известно. Однако после этой фразы глава СБУ сразу обратился к журналистам: "Или, возможно, есть какая-то другая информация?"

"Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших мирных городов и сел гуляли люди с оружием... Я за то, чтобы люди выражали свои протесты мирным путем..." - отметил Грицак.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. В ответ на это во многих городах Украины прошли акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Впоследствии Украиной прокатилась волна протестов из-за разгона блокады.