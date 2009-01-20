Турчинов: мы не знаем теперь, что это за компания РосУкрЭнерго

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что после подписания двусторонних контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом» компания «РосУкрЭнерго» полностью устранена с украинского газового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Чернигове.

«Мы не знаем теперь, что это за компания «РосУкрЭнерго». Ее в расчетах между Украиной и Россией по газу больше не существует», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, заметив, что это одна из серьезных побед в ходе украинско-российских газовых переговоров.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что детальнее об итогах переговоров проинформирует премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. В том числе и о том, “как удалось разрубить гордиев узел, который был искусственно создан многими заинтересованными лицами».

При этом А.ТУРЧИНОВ пообещал, что вскоре премьер сообщит очень интересные детали договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину до 2028 года