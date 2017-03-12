Российская прокуратура сообщила Киеву ложный адрес Януковича в РФ – военная прокуратура

Генпрокуратура РФ сообщила Киеву ложный адрес проживания экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко в эфире канала "112 Украина".

"Генпрокуратура РФ сообщила нам ложный адрес проживания подозреваемого Януковича", - сказал он.

Прокурор также сообщил, что украинская прокуратура отправляла подозрения президенту-беглецу на все известные адреса.

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"После того как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождение Януковича, а именно на сообщенную Генпрокуратурой РФ адрес в Ростове-на-Дону, после того, как нам сообщили, что там расположены складские помещения, мы направили повторный запрос в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы они дали точный адрес проживания, потому что и адрес, который они предоставили, является неправдивым", - рассказал Кравченко.

Кравченко также сообщил, что двое свидетелей в уголовном производстве против экс-президента утверждают, что Янукович проживает в Подмосковье.

Вместе с тем, на вопрос, владеет ли прокуратура точными данными о местонахождении Януковича, Кравченко ответил: "Точными не владеет".

Напомним, ранее сообщалось, что департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины намерено направить ходатайство в Генпрокуратуру России о допросе бывшего президента Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам - противодействие протестных акций и создание преступной группировки.