В Кремле заявили о разочаровании администрацией Трампа

Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN 12 марта сказал, что в ходе избирательной кампании в прошлом году выглядело, что Трамп хочет более тесных отношений и более тесного сотрудничества с Москвой, передает "Радио Свобода".

«К сожалению, у нас нет понимания, когда этот диалог может начаться», – сказал Песков.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

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Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Песков раскритиковал то, что он назвал «истерией» в США относительно России.

«Мы считаем, что есть реальная опасность для будущего наших двусторонних отношений, и мы искренне хотим увидеть, что эта истерия подходит к своему логическому завершению», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время интервью телеканалу CNN Песков признал, что посол России в США Сергей Кисляк встречался с соратниками Трампа во время президентской кампании.