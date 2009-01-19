Украина получила скидку 20%, Россия - льготный тариф прокачки

Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы.

«В результате напряженных и длительных переговоров достигнуты договоренности по всему комплексу вопросов, связанных с поставками природного газа в Украину и с транзитом российского природного газа в Европу», - сказал В.ПУТИН.

В частности, он отметил, что стороны пошли на встречу друг другу и сделали приемлемые уступки.

«Это касается 20-процентной скидки в 2009 году на поставку газа в Украину и сохранение льготного тарифа прокачки в 2009 году при поставках нашего газа в Европу», - сказал В.ПУТИН.

Он высказал убеждение, что такие договоренности являются оптимальными и полностью соответствуют интересам как России, так и Украины.