Луценко просит всех держать кулаки за Тимошенко

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что украинско-российские газовые споры завершатся поражением для всех их участников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопросы журналистов.

«Газовая война завершится поражением для всех, кто в нее втянут», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, комментируя действия Кабмина, в частности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, при решении газового вопроса, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что для нее «это чрезвычайно тяжелое испытание как для человека и должностного лица, за плечами которого есть интересы почти 50-миллионной страны”. По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО “один на один отстаивает государственные интересы”.

При этом он призвал “всех в этот момент проявить государственническую ответственность, отодвинуть споры, разногласие в определенных взглядах и даже обиды, очень глубокие обиды, существующие из разных сторон демократического лагеря, а просто подержать кулаки за успех - не ТИМОШЕНКО, а премьер-министра Украины в Москве, поскольку там речь идет не только о цене газа, а о степени независимости Украины.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, по его мнению, нынешняя «газовая война» имела единственный позитив, а именно: «чуть ли не в первый раз Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады говорили в унисон. Почти в унисон».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО констатировал, что, к сожалению, в Украине нашлось много представителей «пятой колонны», которые подрывают единый фронт национальных интересов.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО призвал украинских политиков до завершения «газовых договоренностей» не выносить на общественность этот вопрос.

«Я не являюсь специалистом в газовой сфере. Знаю одно: здесь нужны тихие совещания без лишней публичности, и при любой позиции сторон исходить публично руководители государства должны исключительно с одной позиции», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.