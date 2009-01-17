Посол США советует Европе договариваться о транзите с Киевом

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что изменение процедуры прокачки российского газа через Украину могло бы укрепить энергетическую безопасность Европы.

Такое мнение дипломат выразил в интервью «Зеркалу недели», комментируя заявление президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ о необходимости немедленной ревизии системы энергобезопасности ЕС.

«Новая система энергетической безопасности Европы могла бы включать изменение процедуры прокачки российского газа через Украину. Европейцы могли бы принимать поставку российского газа на российско-украинской границе и договариваться об условиях транзита напрямую с украинцами», - пояснил У.ТЕЙЛОР.

В перечень мер по укреплению энергобезопасности ЕС, по его мнению, также должны быть включены альтернативные источники поставок газа и других видов топлива, рыночное ценообразование, увеличение газовых хранилищ и стратегических резервов нефти и газа, взаимосвязи между европейскими странами-потребителями и меры социальной защиты для малообеспеченных слоев населения.