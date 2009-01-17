Путин прикинул, что Украина сможет упираться не больше 1,5-2 месяцев

Украина сможет обходиться без российского газа еще полтора-два месяца, считает премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

"Украине нужен российский газ. Без него она через полтора-два месяца не сможет обойтись", - заявил В.ПУТИН в ночь на 17 января на встрече с главными редакторами ведущих немецких СМИ, передает РИА «Новости».

В.ПУТИН отметил, что это обстоятельство является "фактором оптимизма" в ходе переговоров с Украиной о поставках российского газа в эту страну.

Другим таким фактором он назвал необходимость развивать транспортные возможности и диверсификацию путей поставки топлива из России в Европу.

"Надо лишить ее (транзитную страну) монопольного положения", - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что "новые транзитные возможности ни у кого ничего не отнимают".

Премьер также добавил, что Россия не собирается прекращать отношения со своими транзитными партнерами, однако заметил, что "договариваться с ними будет легче".

В.ПУТИН подтвердил, что Россия готова перейти с Украиной на рыночные отношения в области поставок газа и его транзита в Европу, когда Россия готова поставлять газ в Украину по рыночной цене и платить за его транзит в Европу также по рыночным ценам.

При этом В.ПУТИН не согласился с формулировкой одного из представителей немецких СМИ, который спросил, "как долго Россия будет морозить Европу". "Я против такой формулировки. Почему вы не спросите об этом у Украины?" - сказал премьер.

"Пока в Европе утверждают, что Россия виновата, Украина не изменит свою позицию. Что ж мы так и будем жить в условиях криминала и шантажа?" - добавил В.ПУТИН.