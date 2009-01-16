Названы уже пять членов международного газового консорциума

В состав международного газового консорциума дали согласие войти "Газпром", германские компании Е.ON Ruhrgas, Wingas, итальянская Eni и французская Gaz de France, сообщил вице-премьер РФ Игор Сечин, отвечая на просьбу журналистов разъяснить ситуацию с созданием международного газового консорциума.

"На данный момент принять участие в международном консорциуме дали согласие "Газпром", германские Е.ON Ruhrgas, Wingas, итальянская Eni и французская Gaz de France. В состав могут войти австрийская OMW, голландская Gazterra. Окончательный состав консорциума уточняется, и об итоговом решении мы вас обязательно проинформируем", - сказал Сечин.

РИА Новости