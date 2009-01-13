Лавринович: Ющенко сделал больше всего для потери доверия граждан

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) считает, что именно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал больше всего для потери доверия граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил в эфире Первого национального телеканала, комментируя высказывание заместителя председателя Секретариата Президента Андрея КИСЛИНСКОГО о том, что «российские руководители» направляют все ресурсы для отстранения от должности В.ЮЩЕНКО”.

«Никто ни в Украине, ни за ее пределами не может сделать больше для того, чтобы Виктор ЮЩЕНКО терял доверие своих граждан, чем делает он сам», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что если государственные служащие делают такие заявления, «это свидетельство слабости, к большому сожалению, нынешнего главы Украинского государства». А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что государственная служба «априори призвана быть аполитичной».

Первый заместитель председателя ВР также подчеркнул, что государственные служащие должны «заниматься делами по выполнению решений политиков, на которых они работают, а не делать публичные заявления».