В Верховной Раде будут говорить о газе и ситуации с долларом

Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит вопросы о состоянии обеспечения Украины энергоносителями и заключении международных договоров относительно поставок и транзита газа.

Также на этой пленарной неделе ВР рассмотрит ситуацию, возникшую в последнее время на финансовом рынке Украины.

В частности, как сообщил 12 января заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, кроме информации относительно ситуации на валютном рынке, будет также заслушана информация Временной специальной комиссии ВР по вопросам деятельности Национального банка Украины во время кризиса, а также рассмотрены законодательные инициативы.