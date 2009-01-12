Еврокомиссар обещает включить поляков в мониторинговую группу

Комиссар по вопросам энергетики Европейской комиссии Андрис ПИБАЛГС пообещал включить представителей Польши в состав международной комиссии по мониторингу поставок российского газа украинской газотранспортной системой в страны Европейского Союза.

Как сообщает TVN24, соответствующего согласия достиг министр по делам ЕС Миколай ДОВГИЛЕВИЧ в разговоре с еврокомиссаром.

"Результатом разговора является согласие комиссара А.ПИБАЛГСА на участие польских наблюдателей в этой миссии", - сказала пресс-секретарь Администрации по делам европейской интеграции UKIE Моника ЯНУС.

По ее данным, Еврокомиссия определяла состав мониторинговой комиссии из 22 человек, которые делегированы в Украину для мониторинга газовых поставок.

М.ЯНУС сказала, что представитель Польши дополнит уже утвержденный состав комиссии, не исключив возможности того, что в комиссию войдут двое поляков.

Как сообщал УНИАН, по данным Gazeta Wyborcza, "Газпром" не включил в состав мониторинговой комиссии представителей Польши, а Еврокомиссия согласилась на состав комиссии, предложенный российской стороной.