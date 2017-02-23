"Он будет слепой и хромой": появилось видео, на котором якобы заказчик обсуждает похищение Гончаренко

По информации спецслужбы, преступную группу "вели" два месяца, передает Думская.

Так, они обсуждают готовящееся покушение и нанесение тяжких телесных повреждений нардепу Гончаренко. "Все будет нормально... От того, что я ему сделаю, еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой, все!", - слышно на видео.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что в Одессе похитили депутата Гончаренко.

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Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и причинение увечий Гончаренко. По данным прокуратуры, организатором подготовки похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе.

Злоумышленники собирались нанести Гончаренко тяжелые телесные повреждения - облить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. В прокуратуре сообщили, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение. Еще одним участником преступной группировки, по данным прокуратуры, является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации.