ЕС и G7 будут давить на РФ до полного выполнения Минских соглашений - посол Британии при ООН

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по поводу нерешенных конфликтов в Европе.

«Лишь несколько дней назад Россия признала «паспорта» так называемых «народных республик» на Донбассе под предлогом гуманитарной помощи в конфликте, который Россия сама спровоцировала», – подчеркнул Рикрофт.

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«Более целесообразным ответом для России будет соблюдение ее обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе вывод ее войск и вооружения из Украины и применение ее влияния на сепаратистов для выполнения соглашения по прекращению огня и отводу тяжелого вооружения. Пока все эти обязательства не будут полностью выполнены, Россия будет оставаться под санкциями со стороны Евросоюза и стран G7», – подчеркнул посол.

По его словам, с помощью санкций осуществляется давление на РФ, чтобы она выполнила Минские обязательства.

Как сообщал УНИАН, представитель России в ООН заявил, что признание Кремлем "паспортов Л/ДНР" не противоречит Минским соглашениям.