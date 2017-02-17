Расследование дел Майдана рискует остановиться в случае люстрации Горбатюка - нардеп

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк вскоре может быть люстровани. Об этом заявил нардеп Виталий Куприй в программе «Право на власть».

Куприй пояснил, что прокурора могут люстрировать за нарушение прав человека. Он заявил, что Горбатюк в 2001 году лишил человека адвокатской помощи. Как следствие, этот человек была осуждена на пожизненное заключение за двойное убийство и уже 16 лет находится в тюрьме.

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"Европейский суд установил, что это нарушение, и обязал государство Украина выплатить ему 10 тысяч евро компенсации. После увольнения [Горбатюка] может быть еще и уголовное преследование", - отметил депутат.

В то же время, по словам парламентария, в случае люстрации Горбатюка, расследование дел Майдана может полностью остановиться.

Напомним, за преступления во время Евромайдана в Украине осудили лишь одного человека. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Из 35 приговоров реальная мера наказания применена лишь к одной личности - одному из "титушок", - сказал Горбатюк. В целом, по словам Горбатюка, расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 – это высокопоставленные чиновники.