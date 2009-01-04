Газпром: Европа недополучила за сутки 50 млн кубов газа

Европейские потребители за сутки недополучили по вине Украины 50 миллионов кубометров газа, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"За прошедшие сутки мы подали на вход в газотранспортную систему Украины 295 миллионов кубометров газа, то есть чуть больше заявок европейских потребителей, однако на выходе получили только 270 миллионов кубометров. Украли 25 миллионов. Минус 25 миллионов кубометров, которые не получает от "Нафтогаза" из подземных хранилищ компания "РосУкрЭнерго" для своих экспортных операций. Итого только за прошедшие сутки европейские потребители по вине Украины недополучили 50 миллионов кубометров газа", - сказал Куприянов.

РИА "Новости"