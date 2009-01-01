МИД: пока нет нового контракта, должны действовать параметры 2008 г.

Украина гарантирует бесперебойность транзита газа в страны Европы и предлагает российской стороне привлечь к газовым переговорам Евросоюз. Об этом говориться в ноте МИД Украины, которую министерство передало временному поверенному по делам РФ в Украине Всеволоду Лоскутову.

"Украинская сторона, ставя цель обеспечить прозрачность и учет интересов экспортеров, потребителей и транзитеров газа, предлагает безотлагательно привлечь к переговорному процессу представителей Европейского Союза. Украинская сторона надеется на позитивную реакцию на изложенные предложения и ожидает официального ответа российской стороны", - говориться в ноте, которую приводит РИА "Новости".

При этом ведомство отмечает, что украинская сторона 30 декабря 2008 года полностью рассчиталась с поставщиком природного газа, полученного Украиной в 2008 году.

"Подтверждая необходимость выполнения в полном объеме своих обязательств по двухсторонним договорам по расчетам за поставленный природный газ и гарантируя бесперебойный его транзит европейским потребителям, украинская сторона призывает российскую сторону принять дополнительные меры для результативного завершения переговоров и подписания взаимовыгодного контракта в январе 2009 года и к моменту заключения контракта придерживаться взаимных обязательств относительно объемов транзита и поставок газа за действующими в 2008 году техническими и ценовыми параметрами", - говориться в документе.

Коррекцию расчетов по взаимным обязательствам украинская сторона предлагает осуществить в соответствии с ценами на природный газ и его транзит, которые будут зафиксированы в отмеченном контракте, отмечает МИД.