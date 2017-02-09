Началась встреча Порошенко с греческим премьером в формате тет-а-тет

В Киеве началась встреча президента Петра Порошенко и премьер-министра Греческой Республики Алексиса Ципраса, который находится в Украине с рабочим визитом, в формате один на один. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В сообщении отмечается, что Порошенко заявил, что в течение 25 лет взаимоотношения Украины и Греции были и остаются надежными, партнерскими и дружескими.

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«Алексис Ципрас в свою очередь отметил, что его страна стоит на позициях поддержки мира и стабильности в Украине и готова всячески этому способствовать. Он также выразил заинтересованность в развитии и углублении украинско-греческих двусторонних отношений», - говорится в сообщении.

По завершении двустороннего общения состоится расширенное заседание украинской и греческой делегаций под руководством Президента Украины и Премьер-министра Греческой Республики.

Отмечается, что Украина и Греция отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко поздравил председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.

«Уверен, что главными достижениями четретьвековой истории отношений наших государств есть крепкая дружба украинского и китайского народов, взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности, уважение друг к другу, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Все это - надежная основа для дальнейшего плодотворного развития стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой», - отметил Порошенко.