С участием СБУ в торговле оружием разберется Военная прокуратура

Дело о возможной причастности служащих Службы безопасности Украины к торговле оружием рассмотрит Военная прокуратура.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК, ссылаясь на официальный ответ от и. о. Военного прокурора Южного региона Украины, полковника юстиции П.БОГУЦКОГО, полученный после депутатских обращений к генеральному прокурору с просьбой провести следственные действия по вопросу о возможной причастности должностных лиц СБУ и ее руководства к незаконной торговле оружием.

По словам С.ОЛИЙНЫКА, примером возможной причастности должностных лиц СБУ к незаконной торговле оружием является выявление работниками подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Днепропетровской области незаконного снабжения членов бандитских группировок оружием и боеприпасов к нему в больших количествах.

Как заявляет С.ОЛИЙНЫК, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, используя свои полномочия, препятствует проведению расследования по данному делу. «Недопустимой является ситуация, когда преступные деяния бандформирований фактически финансируются за счет средств государственного бюджета, выделяемых на финансирование СБУ. Это свидетельствует об откровенном провале работы руководства Службы безопасности Украины», отметил С.ОЛИЙНЫК.

Депутат проинформировал, что в официальном ответе Военной прокуратуры сообщается, что «уголовное дело возбуждено 4 ноября 2008 года следователем по особо важным делам следственного отдела ГУМВД Украины Днепропетровской области относительно подполковника СБУ К. по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины и передано из прокуратуры Днепропетровской области в Военную прокуратуру Кировоградского гарнизона, где принято в производство досудебного следствия 13 ноября 2008 года».