Зам Балоги требует от Тимошенко правду о встрече с Соросом

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН отмечает, что на прошлой неделе правительство приняло решение о привлечении очередных иностранных консультантов для «управления активами относительно продажи единиц установленного количества».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам И.ПУКШИНА, «как и в случае частной встречи Ю.ТИМОШЕНКО с Дж.СОРОСОМ в ресторане под Киевом, все подробности заключения договора правительства с Blackstone Group International Limited тщательным образом скрываются от общественности. Единственное, что известно, – все эти события организовывались лично вице-премьер-министром Г.НЕМЫРЕЙ».

По мнению экспертов, иностранные консультанты получили, по меньшей мере, право вести переговоры с кредиторами государственных предприятий Украины, которые имеют значительные долги. «Как известно из практики, приобретение собственности в Украине довольно часто происходило через «долговые схемы», - напомнил заместитель главы Секретариата. Таким образом, по его мнению, задекларированная помощь правительству по антикризисным действиям может превратиться в финансовую разведку, заказанную не в Украине, но оплаченную из украинского бюджета.

И.ПУКШИН обратил внимание, что против привлечения одного из консультантов Credit Suisse выступил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, отметив, что «не могут быть советниками компании, которые имеют бизнес-интересы в Украине».

«Президент категорически выступает против распродажи государственного имущества, прежде всего, с помощью всяческих схем. В связи с этим глава государства уже остановил ряд соответствующих решений правительства. Таким образом, Виктор ЮЩЕНКО категорически против обеспечения политических интересов одной стороны – премьера за счет удовлетворения экономических интересов другой стороны, которая нам не известна», – сказал И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил: «Замалчивать эти факты преступно. Общественность должна услышать правду, в том числе и от премьер-министра Украины».