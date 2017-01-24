Президент назначил председателем Олевской РГА Дмитрия Лазаренко

Соответствующее распоряжение подписано 23 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеПорошенко уволил главу одного из "янтарных" районов Житомирщины

«Назначить Лазаренко Дмитрия Алексеевича председателем Олевской районной государственной администрации Житомирской области с 24 января 2017 года, со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в распоряжении.

Справка УНИАН. Дмитрий Лазаренко родился 5 февраля 1980 года в г. Киеве. Имеет высшее образование: в 2002 году окончил Киевский университет туризма, экономики и права, получив полное высшее образование по специальности «Правоведение» и получил квалификацию юриста. Работал помощником юриста, а позже - юристом-консультантом ООО «ЮФ «Проксен». В 2016 году Лазаренко был назначен на должность первого заместителя председателя Олевской районной государственной администрации.