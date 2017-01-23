Кандидат в президенты Франции Фийон назвал санкции против РФ бессмысленными

Как сообщает Reuters, об этом Фийон сказал журналистам в Берлине после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он сказал, что со стороны России нужны определенные действия перед тем, как санкции могут быть отменены, но добавил, что Украина также не делает того, что требуется для обеспечения мира.

"Я убежден, что экономические санкции являются полностью неэффективными", - заявил Фийон.

"Мы должны найти другой способ для разговора", - добавил Фийон.

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При этом он сказал: "Я не хочу, чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это наносило бы ущерб Европе, если Трамп будет переступать через наши головы, что довольно вероятно".

Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон был официально утвержден кандидатом в президенты от Республиканской партии.