В Кремле жалуются, что соседи России подвергаются "истерическим русофобским настроениям"

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания вице-президента США Джозефа Байдена на форуме в Давосе о том, что РФ силой навязывает свои интересы небольшим и слабым государствам, с чем не согласны США.

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«Мы не согласны с этим заявлением. Россия никогда никого не запугивала, Россия была надежным предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, или государства Восточной Европы», - сказал Песков.

«Мы также заинтересованы в выстраивании добрых взаимоотношений с этими странами, мы искренне не понимаем, когда они поддаются таким истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне», - заявил он.

Как утверждает Песков, «Россия никогда никого не запугивала, Россия не занималась интервенцией в другие страны, Россия не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот, занимается борьбой с терроризмом, чтобы сохранить страны и уберечь регионы от возможных необратимых последствий».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.