Порошенко на встрече с вице-президентом Еврокомиссии в очередной раз напомнил о важности принятия решения по "безвизу" для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и главой европейской дипломатии, вице-президентом ЕК Федерикой Могерини подчеркнул необходимость скорейшего принятия Евросоюзом решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

Как сообщили в пресс-службе президента, встреча состоялась сегодня в Давосе.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

Глава государства также выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

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В свою очередь Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. В частности, он поздравил своевременное принятие сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

15 декабря 2016 года Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должен утвердить Совет ЕС.

На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения «безвиза» для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.