Андриевский знает, как уменьшить давление кризиса на киевлян

112 депутатов Киеврады проголосовали за внесение в повестку дня нынешнего пленарного заседания проекта относительно моратория на повышение коммунальных тарифов.

По мнению одного из лидеров Блока Виталия Кличко, председателя Украинской селянской демократической партии Дмитрия Андриевского, – это первый, но не единственный необходимый шаг по нормализации ситуации в столице.

«Уверен, что введение моратория на повышение коммунальных тарифов важный, но не единственный шаг по уменьшения давления экономического кризиса на киевлян. Киевская городская государственная администрация должна немедленно отменить свое дискриминационное распоряжение относительно повышения тарифов для киевских предприятий», – отметил Дмитрий Андриевский.

По мнению депутата, стабильность обеспечения столицы теплом возможна при условии своевременных расчетов администрации за энергоносители.

«Депутаты должны обязать Леонида Черновецкого срочно погасить долги города – 270 млн. гривен перед «Киевэнерго» и 150 млн. гривен перед «Киивводоканалом», что обеспечит условия для бесперебойного снабжения киевлян теплом и горячей водой. Наша фракция будет настаивать на дополнении решения о моратории этим принципиальным вопросом», – подчеркнул депутат.