Яценюк рассказал, кто подогрел кризис в Украине

Экономический кризис в Украине вызван не только внешними факторами, но и был спровоцирован также действиями украинских политиков.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, нынешний экономический кризис стал экзаменом для политиков, которые 17 лет имели мандат на управление страной. Он отметил, что именно их деятельностью или бездействием “этот экономический кризис был спровоцирован”. “Результат очевиден”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он сказал, что “было бы нечестно отделиться от ситуации”, и добавил, что готов отчитываться за каждый день своей работы и в должности министра экономики Крыма, и министра экономики Украины, и руководителя Национального банка, и одного из руководителей Одесской области, и министра иностранных дел, и председателя Верховной Рады.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “делал все возможное, что от меня зависело”. “Но беда в том, что я был почти один, и сработало правило - большая часть победила качественно другую”, - отметил он.

По его словам, во всей своей деятельности он руководствовался принципом: «Власть - это иго, а не реализация личной самовлюбленности, поскольку, в первую очередь, власть - это ответственность политиков перед людьми”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что “экономическое цунами – безжалостное, и система власти Украины не только к кризису была не готова, но и часто подкладывала в костер дрова”. По его словам, отсутствие внутреннего рынка, зависимость от внешнего сектора, “политические и социальные фейерверки в угоду политикам за счет государственного бюджета, траты больше заработанного, откровенная экономическая ложь – вот корни украинского экономического кризиса”, “но и это можно преодолеть”.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, экономический кризис - это еще одна преграда на пути развития Украинского государства и является вызовом для Украины, который нужно преодолевать всем вместе. По его словам, экономический кризис может перерасти в кризис общественно-политический, культурный и духовный.