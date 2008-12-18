Деньги на все досрочные выборы должны всегда быть под рукой

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает ежегодно в государственных бюджетах предусматривать средства на досрочные выборы.

В частности, сегодня в парламенте он зарегистрировал проект закона „О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся порядка финансирования выборов”.

В комментарии УНИАН А.ГРИЦЕНКО пояснил, что целью его законопроекта является решение конфликтных вопросов, возникающих во время назначения досрочных выборов.

Потому он предлагает записать в законе, что каждый год в государственном бюджете предусматриваются средства на внеочередные выборы Президента, Верховной Рады Украины, на местные выборы. Суммы должны рассчитываться на основании данных Центризбиркома.

Депутат отметил, что этот законопроект не предусматривает дополнительных финансовых расходов, поскольку, если на протяжении года досрочные выборы не состоятся, средства будут перечисляться на другие программы.

В то же время, он предлагает ввести в действие этот законопроект с 1 июля 2009 года, чтобы сейчас этим вопросом не политизировать ситуацию и „не подыгрывать никоим образом заявлениям с Банковой (в Секретариате Президента отмечают необходимость выделения в этом году средств на досрочные парламентские выборы – УНИАН)”.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что в июле 2009 года Президент, в соответствии с Конституцией уже не будет иметь права распускать парламент (за полгода до завершения своих полномочий – УНИАН), более того, парламент сможет предусмотреть соответствующие средства в бюджете уже на 2010 год.