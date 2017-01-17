Россия рассчитывает на приход к власти в ключевых странах ЕС более лояльных администраций - Геращенко

13:00, 17 января 2017
Политика
1343

Также Москва пока ждет, как себя поведет новая американская администрация.

Геращенко уверена, что РФ хочет дискредитировать Минский и Нормандский форматы / Фото УНИАН

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своем интервью «Украинской правде».

«Москва постоянно и очень серьезно работает со своими лоббистами в мире, чтобы снять санкции. Кроме того, что ей надо дискредитировать Минский и Нормандский форматы, сейчас она ожидает благоприятного для себя 2017 года, когда состоятся выборы в ключевых странах – Германии, Франции, Нидерландах. Непростая ситуация в Италии», - отметила Геращенко.

Читайте такжеГеращенко озвучила сценарий Кремля относительно Донбасса

Также она выразила уверенность в том, что российская сторона надеется, что к «власти в ключевых европейских странах придут более лояльные администрации».

«Москва, очевидно, ожидает, как себя поведет новая американская администрация в отношении конфликтов, к которым причастна Россия, начиная от Сирии и заканчивая Донбассом», - отметила Геращенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Россия#Геращенко