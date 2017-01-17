Россия рассчитывает на приход к власти в ключевых странах ЕС более лояльных администраций - Геращенко

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своем интервью «Украинской правде».

«Москва постоянно и очень серьезно работает со своими лоббистами в мире, чтобы снять санкции. Кроме того, что ей надо дискредитировать Минский и Нормандский форматы, сейчас она ожидает благоприятного для себя 2017 года, когда состоятся выборы в ключевых странах – Германии, Франции, Нидерландах. Непростая ситуация в Италии», - отметила Геращенко.

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Также она выразила уверенность в том, что российская сторона надеется, что к «власти в ключевых европейских странах придут более лояльные администрации».

«Москва, очевидно, ожидает, как себя поведет новая американская администрация в отношении конфликтов, к которым причастна Россия, начиная от Сирии и заканчивая Донбассом», - отметила Геращенко.