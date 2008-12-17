У Ющенка разведали, что Тимошенко пишет два бюджета: разница - 86 млрд

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, как правительство готовит проект государственного бюджета на 2009 год, в частности тем, что рассматриваются два варианта законопроекта, макропоказатели которых довольно сильно разнятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

«Большую обеспокоенность Президента вызывает наличие фактически двух проектов бюджета, которые кардинально и принципиально отличаются», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он отметил, что один из проектов раздавался членам Кабмина «в каком-то тайном режиме» и таким же образом обсуждался. «Этот проект предусматривает более реальную ситуацию, но почему-то не публичную, и разница этого бюджета с тем, который подавался в сентябре, по доходам составляет больше 86 млрд. грн.», - сказал представитель Секретариата Президента.

Вместе с этим Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что к этому документу есть ряд вопросов - в нем предусмотрено 250 млн. грн. выплат на погашение задолженности вкладчикам Сбербанка. Однако доходная часть этого варианта документа вполне реальная, добавил он.

Также вопросы у Секретариата Президента вызывает и то, что в Кабмине обсуждается два варианта прогноза ВВП. Один на уровне падения на 5%, второй на уровне роста 0,4%. При этом в Секретариате реальным называют показатель падения роста ВВП на 5%.

Вместе с этим Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что Кабмин готовит проект госбюджета, исходя из курса 1 долл./7,5 грн.

Р.ЖУКОВСКИЙ также отметил, что считает невозможным на сегодняшний день брать за основу сентябрьский вариант проекта госбюджета 2009 года и дорабатывать его с учетом нынешней ситуации в связи с тем, что в этом случае документ придется фактически составлять заново.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строиться на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.

Сегодня, 17 декабря, народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2009 год уже завтра будет находиться в Верховной Раде Украины и будет рассматриваться профильным комитетом.

Он также сказал, что документ может быть вынесен на голосование уже в пятницу, 19 декабря.

Между тем Кабмин на сегодняшнем заседании не рассматривал вопрос об утверждении проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, было принято решение перенести рассмотрение документа на следующее заседание правительства.