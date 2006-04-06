Кинах скрывает результаты заседания СНБО?

Брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолия КИНАХА по результатам сегодняшнего заседания СНБО, который планировался на 17.30, перенесен на завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание СНБО, которое началось в 15.00, длится до сих пор.

О времени проведения брифинга А.КИНАХА 7 апреля будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании СНБО Украины, которое проходит под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО рассматриваются два вопроса – состояние научно-технической сферы и мероприятия по обеспечению инновационного развития Украины, а также вопрос утилизации обычных видов боеприпасов непригодных для дальнейшего использования и хранения.