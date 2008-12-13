Литвин поехал на Праздник рушника и Андреевские вечерницы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН находится с рабочей поездкой в Уманском районе Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в селе Громы Уманского района спикер осмотрит экспозицию изделий народно-прикладного искусства, встретится с мастерами во время «Праздника рушника», примет участие в обрядовом действе «Андреевские вечерницы».

В Умани В.ЛИТВИН встретится с представителями власти, а также с жителями города.

Также председатель ВР по окончании поездки проведет пресс-конференцию на тему общественно-политической ситуации в государстве.