Литвин поехал на Праздник рушника и Андреевские вечерницы
12:35, 13 декабря 2008Политика
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Глава ВР обещает пресс-конференцию
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН находится с рабочей поездкой в Уманском районе Черкасской области.
Как передает корреспондент УНИАН, в селе Громы Уманского района спикер осмотрит экспозицию изделий народно-прикладного искусства, встретится с мастерами во время «Праздника рушника», примет участие в обрядовом действе «Андреевские вечерницы».
В Умани В.ЛИТВИН встретится с представителями власти, а также с жителями города.
Также председатель ВР по окончании поездки проведет пресс-конференцию на тему общественно-политической ситуации в государстве.
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