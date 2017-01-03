При Минкульте создадут комиссию по вопросам перезахоронений выдающихся украинцев - Гройсман
Комиссия будет заниматься вопросами перезахоронения известных украинцев.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что при Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«При Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронений выдающихся украинцев», - заявил премьер-министр Украины.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков украинского поэта и писателя Александра Олеся в Чехии.
Ранее стало известно, что останки писателя принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.
В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.