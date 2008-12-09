У Кличко хотят знать судьбу протокола о коррупции относительно Черновецкого

Министерство внутренних дел Украины должно сообщить общественности о судьбе протокола о коррупции, составленном относительно председателя КГГА Леонида Черновецкого. Об этом в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается сегодня, заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«30 мая Голосеевский суд столицы вернул протокол о коррупции к Министерству на доработку, - заметил Дмитрий Андриевский. – Какая последующая судьба настоящего документа, широкой общественности доныне неизвестно. Ввиду резонансности события, мы требуем от правохранителей поставить точку в этой истории. Если состав преступления был, то протокол должен вернуться в суд. Если преступление не обнаружено, то ответственные лица Министерства должны понести наказание».

14 мая 2008 года работники ГУБОП столицы заявили о составлении протокола о коррупции относительно председателя КГГА Леонида Черновецкого. Этот протокол базировался на фактах проверки ГлавКРУ деятельности Киевской городской государственной администрации и районных администраций столицы. По результатам проверки были установлены факты нарушения действующего законодательства, которые привели к незаконному начислению и выплатам «за высокие достижения в труде», завышению размера премий и других выплат на общую сумму свыше 250 000 гривен отдельным главам райгосадминистраций и их заместителям.

После того, как Черновецкий отказался появиться по вызову в ГУБОП, протокол о коррупции был передан в Голосеевский суд.