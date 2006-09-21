В НАТО не принималось решение о неприглашении Украины в этом году к ПДЧ

Государства-члены НАТО не принимали решение о неприглашении Украины в этом году к Плану действий о членстве в альянсе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил компетентный чиновник альянса.

«Насколько я знаю, это решение не было принято – я бы об этом знал», - сказал собеседник агентства.

В тоже время он подчеркнул, что двери альянса остаются открытыми для Украины.

«Все будет зависеть от желания Украины начинать этот процесс (присоединения к Плану действий относительно членства - УНИАН) или нет – это решения украинского народа», - подчеркнул представитель НАТО.

Он отметил, что политика «открытых дверей» для Украины принята консенсусом всеми членами организации.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября президент неправительственной организации “Проект переходных демократий” Брюс ДЖЕКСОН заявил, что государства-члены НАТО еще летом решили не приглашать Украину в этом году к Плану действий относительно членства в альянсе.

Б.ДЖЕКСОН считает вполне понятной и оправданной позицию премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, который в Брюсселе заявил о неготовности Украины перейти к новому этапу в отношениях с НАТО.

Выступая 14 сентября на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отделил вопрос о членстве в НАТО от “нормального взаимовыгодного сотрудничества” с Альянсом. Как отметил премьер, “мы достигли главного – отделили вопрос о членстве в НАТО от нормального взаимовыгодного сотрудничества с Альянсом. Это ключевой ориентир для дальнейшей работы правительства в направлении отношений с Альянсом. Отныне вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться на общенациональном референдуме. Время покажет, когда возникнет необходимость его проведения”.

В то же время после заседания В.ЯНУКОВИЧ заявил о неготовности Украины начинать выполнение Плана действий для получения членства в НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

19 сентября Верховная Рада поддержала позицию премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА, высказанную им 14 сентября в Брюсселе, относительно взаимовыгодного сотрудничества “Украина-НАТО”.

20 сентября Кабинет Министров Украины также поддержал позицию премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно НАТО.