Россия готова уползти с Донбасса в обмен на Крым - политолог РФ
РФ готова вывести свои войска с Донбасса в обмен на гарантии Запада, что оккупированный Крым будет признан российской территорией.
Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал в интервью Online.ua.
Он заявил, что Вашингтон посещают кремлевские эксперты.
"Разговор примерно такой: мы готовы уползти с Донбасса, но "Крым наш" — это святое! Запад согласился бы на такие условия, если бы Путин действительно вывел войска и оружие", - отметил политолог.
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Но, продолжил Пионтковский, Путин на это не идет, Москва не выполняет даже ту часть Минска, где первоочередный вопрос — прекращение огня.
Кроме того, по словам публициста, если Путин всерьез уйдет с Донбасса, оставив подвешенной ситуацию с Крымом, Запад на это согласится.
"США 50 лет не признавали аннексию прибалтийских стран, но поддерживали рабочие отношения с СССР. К счастью для Украины, пока Путин не хочет даже уходить с части Луганской и Донецкой областей, не хочет возвращать их Украине. Послепутинская хунта на такой шаг точно пойдет", - подытожил Пионтковский.