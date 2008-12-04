В Донецке ограбили Правэксбанк

Сегодня в Кировском районе г. Донецка совершено ограбление одного из отделений «Правэксбанка».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-службы городского управления милиции Марина ГОЛДЫНСКАЯ.

Она отметила, что о сумме похищенных денег "говорить пока рано". "На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказала М.ГОЛДЫНСКАЯ.

Кроме того, в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области уточнили, что около 15.10 в отделение зашел мужчина и "потребовал от кассира отдать деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет".

Пострадавших в результате нападения нет.

Сумма похищенных денег не сообщается. "Кассиры сами не знают, сколько у них похитили. Это станет известно после пересчета денег", - отметили в УВД.

Кроме того, в УВД уточнили, что охрану отделения осуществляла частная фирма, и сигнал об ограблении поступил в милицию только в 15.35.

На месте происшествия продолжает работать группа следователей.