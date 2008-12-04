Ющенко и Рахмон подписали ряд двусторонних соглашений

Украина и Республика Таджикистан сегодня подписали ряд двусторонних соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документов состоялась после двусторонней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА в Киеве.

В частности, были утверждены мероприятия к Межгосударственной программе двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Таджикистаном на 2003-2012 годы, выполнение которых следует обеспечить сторонам на протяжении 2009-2012 годов с целью надлежащей реализации этой программы.

Как отмечалось во время подписания, реализация мероприятий будет способствовать расширению договорно-правовой базы, активизации сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, транспорта, АПК, гуманитарной, банковской и других отдельных отраслях экономики.

Кроме того, было подписано соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан о сотрудничестве в отрасли агропромышленного комплекса.

В рамках соглашения будет развиваться сотрудничество в таких отраслях АПК, как растениеводство, животноводство, ветеринария, биотехнологии, машиностроение и тому подобное.

Соглашением предусмотрено оказание поддержки установлению прямых связей между субъектами хозяйствования Украины и Таджикистана, проведению совместных научных исследований, обмену специалистами, информацией, образцами семенного материала, продукции и тому подобное.

Были подписаны соглашения и о сотрудничестве в гуманитарной сфере: соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Таджикистана в области туризма; соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Таджикистана в области культуры и искусства; соглашение между Кабмином Украины и правительством Республики Таджикистан в сфере физического воспитания и спорта; соглашение о научном, учебном и культурном сотрудничестве между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Таджикским национальным университетом. Все соглашения в гуманитарной сфере подписаны с целью создания благоприятных условий и правовой основы для развития взаимовыгодного сотрудничества в разных гуманитарных сферах.