Лукашенко рассчитывает на дружеское плечо Клинтона

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО рассчитывает на поддержку экс-президента США Билла КЛИНТОНА в нормализации отношений между Беларусью и США.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил в интервью информационному агентству «Франс-Пресс» (AFP), комментируя назначение Государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН (стенограмма этого интервью размещена на официальном сайте Президента Беларуси).

«Хиллари КЛИНТОН я видел лично всего один раз. Но Билла КЛИНТОНА (как он меня, так и я его) знаю хорошо. Что касается назначения Хиллари КЛИНТОН Государственным секретарем, то я здесь не лелею каких-то надежд. Но, мне кажется, что в какой-то момент нам удастся солидно переговорить и может даже провести солидные переговоры: честно, откровенно сказать друг другу в глаза, что мы думаем. Я на это рассчитываю. И рассчитываю и на Билла в этом плане, если уже так откровенно говорить. Но вы же понимаете, Америка – это давнее, стабильное независимое государство, где всё уже отрегулировано, и машина эта движется. И даже если в эту машину садится новый водитель, она всё равно движется в нужном направлении – в интересах американцев», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время Президент Беларуси не исключил, что в ходе переговоров по нормализации отношений могут возникнуть «какие-то нюансы». «Да, по дороге они могут обратить внимание не только на Польшу, Германию, Францию, Ирак и Россию, но они увидят рядом с Украиной и Беларусь. Поэтому мы на это надеемся. Но мы выстраиваем отношения не только с администрацией, с новым Президентом. Мы выстраиваем отношения так, чтобы это было выгодно и нашему народу, и американскому народу. Мы с американским государством выстраиваем наши отношения. И мы начали их выстраивать во времена ”неудобного“ (я в кавычки беру это слово) БУША. И мы полны решимости продолжить этот процесс», - заявил глава белорусского государства.

А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что у него с Б.КЛИНТОНОМ сложились хорошие отношения еще со времен подписания Договора и Протокола по выводу ядерного оружия из Беларуси. «Я, Ельцин, он (Б.КЛИНТОН – УНИАН), КУЧМА и НАЗАРБАЕВ подписывали этот документ. Тогда мы просто познакомились. Потом я был в Америке, позже мы встречались. И даже когда он уже не был Президентом, мы по-дружески общались. Он мне импонирует многим», - пояснил он.

Между тем, Президент Беларуси подчеркнул, что частые контакты на высшем уровне с руководством Венесуэлы и Ирана не означают, что Беларусь стала частью антиамериканского альянса. «Мы не дружим с кем-то против кого-то. Это, во-первых. А во-вторых, почему мы не должны были принимать ЧАВЕСА (Президент Венесуэлы Хуго ЧАВЕС – УНИАН)? ЧАВЕС бывает во всей Европе: и во Франции, и в Испании, и в Португалии, везде бывает, его принимают. Почему мы не должны принимать? Тем более, у нас там значительные интересы, мы там работаем очень интенсивно, мы там добываем нефть», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Глава белорусского государства сообщил, что в ходе визита в Беларусь Президента Ирана Махмуда АХМАДИНЕЖАДА была достигнута договоренность об участии белорусской стороны в разработке нефтяных месторождений. «Там месторождения подобраны, исследования проведены, сейчас решается финансовый вопрос. Мы интенсивно торгуем с Ираном. И мы нормально выстраиваем отношения. Да и он (М. АХМАДИНЕЖАД – УНИАН) не только к нам – он и в Москву приезжал, и в Киев, и в другие столицы. Иран – крупная газонефтяная империя. Европа не побежала в фарватере политики БУША в отношении Ирана, а заняла прагматичную позицию, понимая, что может там наступить второй раз «на грабли», как в Ираке. Где оружие массового поражения в Ираке? Нет его, этого оружия! А я ведь предупреждал, в том числе и американцев об этом. Хусейн никакого ядерного оружия не разрабатывал. Но, тем не менее, страну разбили, разбомбили…», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

«Почему мы должны иную политику проводить и занимать другую позицию? Тем более тогда, когда нас в Европу не пускали. Мы должны были искать друзей в других частях света, а не в своем европейском доме. Поэтому этот вопрос отчасти и не ко мне», - заявил Президент Беларуси.