Ющенко: всё сделаю, чтобы следующие выборы были мажоритарными
Достала "так называемая элита"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает сделать все возможное, чтобы следующие выборы в местные органы власти проходили на мажоритарной основе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в программе «Свобода слова» на ІСТV.
Президент отметил, что сегодня нет оппонентов в вопросе целесообразности возврата к мажоритарной системе выборов органов местной власти.
«Пропорциональные выборы показали, что мы превратили сельский совет, городской совет, районный совет, очень часто областной совет - в партийный клуб, где партии нет, где работают смычки между шофером, шефом, семьей и еще каким-то окружением, которое называется «так называемая политическая элита», - сказал Президент, высказавшись за необходимость открытых списков.
«Я все сделаю, чтобы следующие выборы были мажоритарными», - сказал Президент.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил необходимость скорейшего принятия закона об оппозиции.