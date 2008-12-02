Ющенко: всё сделаю, чтобы следующие выборы были мажоритарными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает сделать все возможное, чтобы следующие выборы в местные органы власти проходили на мажоритарной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в программе «Свобода слова» на ІСТV.

Президент отметил, что сегодня нет оппонентов в вопросе целесообразности возврата к мажоритарной системе выборов органов местной власти.

«Пропорциональные выборы показали, что мы превратили сельский совет, городской совет, районный совет, очень часто областной совет - в партийный клуб, где партии нет, где работают смычки между шофером, шефом, семьей и еще каким-то окружением, которое называется «так называемая политическая элита», - сказал Президент, высказавшись за необходимость открытых списков.

«Я все сделаю, чтобы следующие выборы были мажоритарными», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил необходимость скорейшего принятия закона об оппозиции.