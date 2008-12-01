Богатырева передумала проводить брифинг
16:26, 01 декабря 2008Политика
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О дне и времени сообщат дополнительно
Перенесен брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЁВОЙ и первого заместителя секретаря СНБО, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО, который был запланирован на 17.05.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, о дне и времени брифинга будет сообщено дополнительно.
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