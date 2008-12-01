Богатырева передумала проводить брифинг

Перенесен брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЁВОЙ и первого заместителя секретаря СНБО, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО, который был запланирован на 17.05.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, о дне и времени брифинга будет сообщено дополнительно.