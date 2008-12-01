Люди Луценко хотят услышать, какие оправдания Онищук найдет для Ющенко

В “Народной самообороне” считают, что Конституционный Суд должен сказать свое слово по поводу избрания Президента Виктора ЮЩЕНКО председателем политической партии «Народный Союз Наша Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом заявил член депутатской группы «Народная самооборона» Юрий ГРЫМЧАК.

Как подчеркнул депутат, Президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан. А партия, по закону о партиях, как раз и является таким добровольным объединением граждан – сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, отметил он.

Политик добавил, что при техническом председательстве Президентом партией «Наша Украина» на это никто не обращал внимания. «Поскольку теперь де-юре со стороны Президента Украины происходит прямое нарушение Конституции, должны появиться официальные комментарии», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

«Хотелось бы услышать, - заметил политик, - комментарий от министра юстиции Николая ОНИЩУКА, который всегда находил варианты для оправдания действий Президента ЮЩЕНКО. К тому же, смену руководства партии необходимо регистрировать в Министерстве юстиции».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единодушно избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». Как сообщает официальный сайт “Нашей Украины”, с таким предложением на съезде НСНУ выступил экс-председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины».

Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА 29 ноября отметила, что решение съезда “Народного Союза Наша Украина» является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии. По ее словам, ожидается, что в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда этой политической силы, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ. И.ВАННИКОВА также отметила, что решение съезда об изменениях в составе руководящих органов партии нуждается в регистрации в Министерстве юстиции Украины.