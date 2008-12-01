Прогноз инфляции от Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует на конец года инфляцию на уровне 23%.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

По словам Президента, к завершению этого года инфляция ожидается в пределах 23%, а по оптовым товарам – 27-30%.

В.ЮЩЕНКО прибавил, что в целом страну ожидает снижения инфляционных процессов, однако оно не будет настолько существенным, чтобы получить тот показатель, который был заложен в проекте бюджета.