Прогноз инфляции от Ющенко
04:08, 01 декабря 2008Политика
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Президент дал интервью
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует на конец года инфляцию на уровне 23%.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».
По словам Президента, к завершению этого года инфляция ожидается в пределах 23%, а по оптовым товарам – 27-30%.
В.ЮЩЕНКО прибавил, что в целом страну ожидает снижения инфляционных процессов, однако оно не будет настолько существенным, чтобы получить тот показатель, который был заложен в проекте бюджета.
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