Балога пугает Евросоюз отменой безвизового режима

Председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключает, что Украине придется пересмотреть свое решение о безвизовом режиме со странами Евросоюза, если тот не сделает шаг навстречу Украине в этом вопросе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

В.БАЛОГА напомнил, что в 2005 году Украина пошла на либерализацию отношений с Брюселем и приняла решение о безвизовом режиме со странами ЕС. При этом, как отметил руководитель Секретариата, руководство Украины так же ожидает шагов навстречу и от Европейского Союза в упрощении визового режима.

«Прошло уже более трех лет и мы надеемся, что в ближайший перспективе этот вопрос будет снят с повестки дня», - сказал он. При этом В.БАЛОГА отметил, что в ином случае «нам также будет нужно пересмотреть свою позицию относительно решения, принятого в 2005 году».

«Стоит вопрос не о жесткости, а о том, что мы также ожидаем решений, адекватных тем, которые приняла Украина в 2005 году», - объяснил В.БАЛОГА.