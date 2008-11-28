Балога: не нужны Президенту выборы

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что внеочередные выборы не могут быть первостепенным вопросом повестки дня во время экономического кризиса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

«Мы должны думать не о том, какая будет коалиция, а о том, как принять законодательные акты для унормирования кризисной ситуации в обществе. Это основное», – сказал глава Секретариата Президента Украины.

В первую очередь речь идет о принятии бюджета, для чего необходима единая позиция всего парламента, а не ситуативное большинство в 226 голосов, и нового спикера, которого необходимо избрать в ближайшее время.

Передавая позицию главы государства, В.БАЛОГА подтвердил, что проведение внеочередных выборов не является приоритетным вопросом.

«Не нужны Президенту выборы, когда сегодня в повестке дня есть такая большая проблема, как экономический кризис. Надо думать сегодня об обществе, а затем будем думать, как сделать так, чтобы были учтены позиции всех политических игроков, которые сегодня представлены в Верховной Раде», – сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента напомнил, что в 2006 году Президент, а также он лично приложили максимальные усилий для создания демократической коалиции в составе БЮТ и «Нашей Украины». Однако коалиционное соглашение, заключенное этими политическими силами, не было выполнено из-за позиции одной из сторон.

«Это – измена, это – неуважение, это – непоследовательность. Сегодняшние ультиматумы со стороны Юлии Владимировны говорят об одном: непоследовательность. Кто после этого может садиться за стол с БЮТ и говорить, что между ними будет коалиция? Неэтично затрагивать вопрос о возвращении, когда именно она сделала все, чтобы этой коалиции не было», – сказал В.БАЛОГА.

Интервью главы Секретариата выйдет в эфир ICTV в воскресенье, 30 ноября, в 18.45 в итоговой информационной программе «Факты недели с Оксаной Соколовой», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.